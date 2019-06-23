WBO назначила Усика обязательным претендентом

Александр Усик

Всемирная боксерская организация назначила украинского тяжеловеса Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Усик - основной претендент на бой с победителем матча-реванша между Руисом и британцем Энтони Джошуа. Реванш Руиса и Джошуа состоится до конца 2019 года. Среди вероятных мест проведения называются США, Мексика и Великобритания.

Напомним, 2 июня Руис победил Джошуа и лишил британца четырех титулов, в том числе пояса чемпиона в тяжелом весе по версии WBO. Свою победу Руис посвятил всем людям с лишним весом.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, что недавно Усик получил престижную российскую премию Легенда бокса.