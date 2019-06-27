Скандальный украинский арбитр будет судить в российской Премьер-лиге

Анатолий Жабченко переметнулся в РФС / dynamo.kiev.ua

40-летний украинский арбитр Анатолий Жабченко, проживающий на территории оккупированного Крыма, вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России.

Жабченко был временно утвержден исполнительным комитетом РФС – до следующего заседания исполкома.

"Впервые в истории может произойти подобный прецедент, когда один рефери за карьеру обслуживал матчи УПЛ и РПЛ. Жабченко родился в Симферополе и долгое время обслуживал игры чемпионата Украины. После оккупации Крыма он получил российский паспорт, разорвал отношения с ФФУ и последние два года работал в чемпионате Крыма. Теперь у него новая ступень в карьере - матчи РПЛ. Мне бы не хотелось комментировать поступок Жабченко, но вся эта ситуация говорит о нем как о человеке", - сказал Главреду источник в Комитете арбитров УАФ.

Напомним, что в июне 2017 года Жабченко был включен в базу сайта Миротворец.