Кубок Америки. Аргентинцы вышли в полуфинал

Венесуэла - Аргентина / Советский спорт​​

В Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана состоялся четвертьфинальный матч Кубка Америки между Аргентиной и Венесуэлой. Победу со счетом 2:0 одержали аргентинские футболисты.

Автором первого мяча стал нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник Бетиса Джовани Ло Чельсо.

Аргентинцы вышли в полуфинал / УЕФА

Альбиселесте в полуфинале встретятся со сборной Бразилии, которая вчера справилась с командой Парагвая. Игра состоится в ночь со вторника на среду в 03:30 по киевскому времени. Это будет 106-й матч между сборной Бразилии и Аргентины. По личным встречам преимущество у Селесао - 41 победа, 26 ничьих и 38 поражений.

Кубок Америки. Четвертьфинал:

Венесуэла - Аргентина - 0:2 (0:1)

Венесуэла: Фариньес; Эрнандес; Маго (Сотельдо, 56); Чансельор; Росалес (Сельяс, 85); Морено; Мурильо; Ринкон; Эррера; Мачис (Джозеф Мартинес, 72); Рондон

Аргентина: Армани; Фойт; Пеццелья; Отаменди; Тальяфико; Де Поль; Паредес; Акунья (Ло Чельсо, 68); Месси; Агуэро (Дибала, 85); Мартинес (Ди Мария, 64)

Голы: Мартинес (10); Ло Чельсо (74)

Предупреждения: Ринкон (12); Эррера (15); Рондон (44); Сотельдо (90+5) – Мартинес (16); Акунья (42).