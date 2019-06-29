Футболист Шахтера перешел в португальский клуб

Валерий Бондаренко год проведет в Португалии / Витория Гимарайнш

Португальская Витория Гимарайнш оформила аренду 25-летнего защитника донецкого Шахтера Валерия Бондаренко. Соглашение рассчитано на один сезон.

Бондаренко перешел в Шахтер в январе этого года. Однако из-за полученной травмы, провел за горняков лишь один матч.

Напомним, что ранее Шахтер покинули два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко.

Отметим, что экс-тренер Витории Луиш Каштру возглавил донецкий Шахтер после ухода Паулу Фонсеки.