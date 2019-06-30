Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Подиум Гран-при Австрии - второй по молодости в истории Формулы-1.
На трассе в Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии. Победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, второй результат показал гонщик Феррари Шарль Леклер. Монегаск лидировал всю гонку, но незадолго до финиша не сумел сдержать атаку голландца, в которой дело дошло до контакта.
Ферстаппен слабо стартовал и прорвался в лидеры, хотя после первого круга шел только седьмым.
Третьим к финишу пришел гонщик Мерседеса Валттери Боттас. Себастьян Феттель занял четвертое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.
Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на 17-й позиции.
Отметим, что на Гран-при Австрии было установлено интересное статистическое достижение. Три быстрейших гонщика сформировали второй по молодости подиум в истории Формулы-1. Средний возраст голландского гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена, монегаска Шарля Леклера из Феррари и финского пилота Мерседеса Валттери Боттаса составляет 24 года, 5 месяцев и 5 дней. До рекорда не хватило примерно полгода: на Гран-при Италии 2008 года средний возраст Себастьяна Феттеля, Хейкки Ковалайнена и Роберта Кубицы составил 23 года, 11 месяцев и 16 дней. Третье достижение в истории принадлежит Гран-при Германии 2008 года, где на пьедестал поднялись Льюис Хэмилтон, Нельсиньо Пике и Фелипе Масса. Их средний возраст в день гонки составлял 24 года, 7 месяцев и 1 день.
Формула -1. Гран-при Австрии
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 71 круг
2. Шарль Леклер (Феррари) — +2,724
3. Валттери Боттас (Мерседес) — +18,960
4. Себастьян Феттель (Феррари) — +19,610
5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +22,805
6. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг
7. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1 круг
8. Карлос Сайнс (Макларен) — +1 круг
9. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1 круг
10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1 круг
11. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1 круг
12. Даниэль Риккардо (Рено) — +1 круг
13. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1 круг
14. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +1 круг
15. Александер Албон (Торо Россо) — +1 круг
16. Ромен Грожан (Хаас) — +1 круг
17. Даниил Квят (Торо Россо) — +1 круг
18. Джордж Расселл (Уильямс) — +2 круга
19. Кевин Магнуссен (Хаас) — +2 круга
20. Роберт Кубица (Уильямс) — +3 круга.