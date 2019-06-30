Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии / Известия

На трассе в Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии. Победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, второй результат показал гонщик Феррари Шарль Леклер. Монегаск лидировал всю гонку, но незадолго до финиша не сумел сдержать атаку голландца, в которой дело дошло до контакта.

Ферстаппен слабо стартовал и прорвался в лидеры, хотя после первого круга шел только седьмым.

Третьим к финишу пришел гонщик Мерседеса Валттери Боттас. Себастьян Феттель занял четвертое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на 17-й позиции.

Отметим, что на Гран-при Австрии было установлено интересное статистическое достижение. Три быстрейших гонщика сформировали второй по молодости подиум в истории Формулы-1. Средний возраст голландского гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена, монегаска Шарля Леклера из Феррари и финского пилота Мерседеса Валттери Боттаса составляет 24 года, 5 месяцев и 5 дней. До рекорда не хватило примерно полгода: на Гран-при Италии 2008 года средний возраст Себастьяна Феттеля, Хейкки Ковалайнена и Роберта Кубицы составил 23 года, 11 месяцев и 16 дней. Третье достижение в истории принадлежит Гран-при Германии 2008 года, где на пьедестал поднялись Льюис Хэмилтон, Нельсиньо Пике и Фелипе Масса. Их средний возраст в день гонки составлял 24 года, 7 месяцев и 1 день.

Формула -1. Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 71 круг

2. Шарль Леклер (Феррари) — +2,724

3. Валттери Боттас (Мерседес) — +18,960

4. Себастьян Феттель (Феррари) — +19,610

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +22,805

6. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг

7. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1 круг

8. Карлос Сайнс (Макларен) — +1 круг

9. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1 круг

10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1 круг

11. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1 круг

12. Даниэль Риккардо (Рено) — +1 круг

13. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1 круг

14. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +1 круг

15. Александер Албон (Торо Россо) — +1 круг

16. Ромен Грожан (Хаас) — +1 круг

17. Даниил Квят (Торо Россо) — +1 круг

18. Джордж Расселл (Уильямс) — +2 круга

19. Кевин Магнуссен (Хаас) — +2 круга

20. Роберт Кубица (Уильямс) — +3 круга.