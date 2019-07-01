В конфликте между Россией и Украиной виноват Порошенко с его кошельком - экс-футболист Динамо

Александр Алиев / fcdynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями о переходах украинских футболистов в клубы российской Премьер-Лиги.

"Йожеф Сабо раскритиковал украинских игроков за переход в российские клубы? Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика политикой, а семью кто кормить будет? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей.

Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться?

Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены – своим. Сейчас много зомбированных людей живет как на Украине, так и в России. Я считаю, что в конфликте между странами виноват Порошенко с его кошельком

Украину давно разворовали, поэтому уровень футбола и зарплат сильно упал. О чем говорить, если мы уголь покупаем в ЮАР. В стране есть два контингента людей: нищие и миллиардеры, а среднего класса почти нет. Возможно, с приходом Зеленского что-то изменится – все-таки за него проголосовало 73% избирателей. Я знаю Володю лично – мы часто были гостями 95-го квартала и много общались. Верю, что такой порядочный человек и лидер даст импульс к выходу из кризиса", - приводит слова Алиева Eurosport.

Напомним, бывшая жена Александра Алиева возбудила на него 5 уголовных дел.