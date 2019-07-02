Зверев сенсационно уступил в первом круге Уимблдона

2 июля 2019, 08:23

Экс-третья ракетка мира уступил чешскому теннисисту Иржи Веселы.

Александр Зверев не вышел во второй круг
Александр Зверев не вышел во второй круг Уимблдона / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно проиграл на старте Уимблдона. В матче первого круга он в четырех сетах уступил чеху Иржи Веселы - 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. Уроженец Гамбурга выполнил 24 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. В активе Веселы 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейков.

Следующим соперником Веселы станет уругваец Пабло Куэвас, который в первом круге в пяти сетах сломил сопротивление боснийца Дамира Джумхура, выиграв со счетом - 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2.

Напомним, что Уимблдон - единственный турнир Большого шлема, который проходит на траве. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

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Уимблдон новости спорта Новости тенниса Александр Зверев Иржи Веселы
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