Джон Джонс vs Тиаго Сантос: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

Джон Джонс - Тиаго Сантос / ringside24.com

Главным событием UFC 239 станет бой Джона Джонса против Тиаго Сантоса. Поединок носит титульный статус, в нем будет оспариваться звание чемпиона полутяжелого веса, принадлежащее Джону Джонсу.

Джонс вернулся в октагон после скандала с проваленным допинг тестом, и одержал победу в поединке с Александром Густафссоном, нокаутировав шведского бойца, тем самым завоевав вакантный титул в дивизионе. Затем на турнире UFC 235, который состоялся в марте этого года, Джонс защитил пояс в поединке с соотечественником Энтони Смитом.

Можно не сомневаться в том, что Джонс завершит поединок досрочной победой, так как Тьяго не обладает отменной реакцией. Вряд ли бразилец сумеет противодействовать опасным локтям американца.

Напомним, что недавно непобедимый Фрэнсис Нганну на турнире UFC on ESPN 3 нокаутировал экс-чемпиона организации Джуниора дос Сантоса.

Кто такой Джон Джонс

Джон Джонс / Karate.ru

Джонс дебютировал в профессиональном MMA в апреле 2008 года. Он одержал 6 побед в течение трех месяцев, ни разу не проиграв. Каждый бой Джонс заканчивал досрочно, благодаря этому на бойца обратила внимание организация UFC. В своем последнем бою, до подписания контракта с UFC, Джонс победил Моисеса Габина в BCX 5 в полутяжелом весе. Он выиграл бой техническим нокаутом во втором раунде и получил титул чемпиона USKBA.

Джонс за свою продолжительную карьеру в UFC уступил своему оппоненту только раз. Им оказался Мэтт Хэмилл в далеком 2009 году. С того момента американский боец не знал горечи поражения. В 2018 году он один раз вышел в октагон против Александра Густафссона и победил нокаутом в третьем раунде. В марте этого года Джонс сразился с Энтони Смитом и выиграл единогласным решением судей.

Американец владеет джиу-джитсу, уверенно чувствует себя в партере, а также использует элементы муай-тая. По-настоящему прославился Джон своими ударами локтями, и они считаются самыми опасными во всем промоушене.

Кто такой Тьяго Сантос

Тиаго Сантос / MMABoxing.ru

Перед началом карьеры в смешанных единоборствах, Сантос обучался капоэре в течение восьми лет и служил десантником в бразильской армии. Профессиональный дебют в ММА состоялся в октябре 2010 года. В марте 2013 года Сантос принял участие в The Ultimate Fighter: Brazil 2. Он победил решением большинства судей Гила Фрейтаса. В четвертьфинале он столкнулся с будущим победителем того сезона Леонардо Сантосом и проиграл единогласным решением судей. Несмотря на поражение, боссы UFC все же решили подписать его.

Практически все поединки с участием Тьяго Сантоса получаются зрелищными. Он старше своего соперника на четыре года и на данный момент ему 35 лет. Что касается статистики, то Сантос одержал 21 победу и проиграл в шести поединках.

В последних трех встречах у него были серьезные соперники, такие как Эрик Андерс, Джими Манува и Ян Блахович. Во всех случаях бразилец праздновал победу досрочно.

В целом, Тьяго обладает плотным ударом, поэтому его стоит опасаться в стойке.

Что говорят бойцы

Джон Джонс - Тиаго Сантос / YouTube

Претендент на чемпионский пояс Тиаго Сантос уверен, что действующий чемпион дивизиона Джон Джонс в поединке с ним испытает серьезные проблемы.

"Джонс никогда не дрался с таким, как я. Я не имею секретов в стратегии, ведь мне нечего прятать. У меня есть прессинг, Джон об этом знает. Сможет ли он с этим справиться? Реальность постучит в его дверь, и это буду я! Мне нечего терять. Я горд тем, что мне предстоит выйти против такого бойца, как Джонс. Уверен в себе и не упущу свой шанс стать чемпионом. Я очень хочу завоевать титул и привести его к себе на родину в Бразилию", – написал Тиаго Сантос в Твиттере.

В преддверии защиты титула король полутяжелого дивизиона Джон Джонс чувствует себя спокойно.

"На данном этапе чувствую себя так, будто мне предстоит провести еще один день в офисе. Это все очень знакомо. Моменты высокого давления, тяжелые соперники, бой с очередным пугающим парнем - все это стало привычным. Я чувствую себя почти комфортно в таком положении. Я хотел бы переживать чуть больше, но я все равно готов и чувствую себя отлично. Уверяю, шансов у Тиаго нет", - сказал Джонс в интервью ESPN.

Прогнозы букмекеров

На победу Джона Джонса дают коэффициент 1.20. Поставить на триумф Тиаго Сантоса можно за 5.00. Эти коэффициенты свидетельствуют, что букмекера не верят в успех бразильца.

Напомним, что недавно бой на турнире UFC закончился на 9 секунде.

Джон Джонс vs Тиаго Сантос: где смотреть

Статистика бойцов / RichLuck.ru

Транслировать турнир будут телеканалы UFC ТВ или Все ТВ на мультимедийной ОТТ-платформе Wink. Время начала предварительных боев 7 июля в 01:00, начало главных поединков в 04:00

Также трансляцию UFC 239 в интернете можно посмотреть на официальном сайте или YouTube организации.