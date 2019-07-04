WBC будет проверять судей на наркотики

Судей проверят на наркотики / НОК

Всемирный боксерский совет анонсировал старт программы по тестированию рефери и судей на наличие наркотических веществ в крови.

Данная программа получит название Чистый бокс, сообщает официальный сайт WBC. Рефери и судьи будут тестироваться случайным образом. Первыми, кто сдал соответствующие тесты, стали американцы Стив Морроу и Фрэнк Гарза - оба результата оказались отрицательными.

WBC планирует сотрудничество со всеми национальными боксерскими федерациями над развитием своего нового проекта.

Напомним, что ближайшим поединком с участием украинских боксеров, где на кону будет пояс чемпиона мира WBC, станет поединок Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Он состоится 31 августа на лондонском стадионе O2 Арена.