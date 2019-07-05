Член Нацсовета по вопросам телевидения: "99%, что Setanta не получит разрешение в Украине"

Setanta Sport - новый спортивный вещатель в Украине / telekritika.ua

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радио Александр Ильяшенко заявил, что новый спортивный канал Setanta, наверняка не получит лицензию на вещание в Украине.

"Даже если такое обращение будет – от них самих или через партнера-провайдера – 99 процентов, что они разрешения не получат.

Мы очень критично относимся к компаниям, которые имеют лицензию Роскомнадзора. Не знаю, что они вещают в России, но такая лицензия у них есть", – цитирует Ильяшенко Tribuna.com.

Представитель Setanta в Украине Марина Лысенко в свою очередь отрицает информацию о лицензии Роскомнадзора.

"Setanta Sports в России никогда не вещала и лицензий не получала", – сказала Лысенко.

Напомним, что вещание канала в Украине Setanta Sports запланировано на 1 августа.