Известный американский спортсмен подрался с полицейским

Малик Макдауэлл за нападение на полицейского может сесть в тюрьму.
Игрок американской NFL Малик Макдауэлл подрался с полицейским на заправочной станции. Во время потасовки спортсмен схватил сотрудника правоохранительных органов за запястье и несколько раз ударил полицейского, сообщает TMZ Sports.
Макдауэлл, несмотря на удар электрошокером, продолжил оказывать сопротивление. Вскоре на помощь прибыл еще один полицейский. В итоге американский футболист был взят под стражу.
В результате драки магазину был причинен серьезный ущерб. Макдауэллу предъявлено обвинение в нападении на полицейского с применением насилия. Спортсмену грозит срок до двух лет тюрьмы.
Напомним, недавно экс-чемпион UFC Би Джей Пенн устроил драку с охранниками ночного клуба.