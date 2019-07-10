Известный американский спортсмен подрался с полицейским

Малик Макдауэлл может сесть в тюрьму / Sport.ru

Игрок американской NFL Малик Макдауэлл подрался с полицейским на заправочной станции. Во время потасовки спортсмен схватил сотрудника правоохранительных органов за запястье и несколько раз ударил полицейского, сообщает TMZ Sports.

Макдауэлл, несмотря на удар электрошокером, продолжил оказывать сопротивление. Вскоре на помощь прибыл еще один полицейский. В итоге американский футболист был взят под стражу.

В результате драки магазину был причинен серьезный ущерб. Макдауэллу предъявлено обвинение в нападении на полицейского с применением насилия. Спортсмену грозит срок до двух лет тюрьмы.

Напомним, недавно экс-чемпион UFC Би Джей Пенн устроил драку с охранниками ночного клуба.