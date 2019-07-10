Российского Халка дисквалифицировали за допинг

Иван Штырков / Sportbox

Американское антидопинговое агенство (USADA) приняло решение дисквалифицировать на два года российского бойца ММА Ивана Штыркова (15-0-1).

В допинг-пробах российского Халка были обнаружены следы анаболического стероида болденона, сообщает MMA Fighting.

Напомним, что в марте 2019 года Штырков подписал контракт с UFC, но так и не смог там дебютировать. В июне россиянин провалил допинг-тест, после чего промоушен разорвал с ним контракт.

Отметим, что недавно Штырков подписал контракт с японской организацией RIZIN, где не действуют правила USADA, поэтому спортсмен может проводить поединки в этом промоушене.