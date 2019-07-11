Украина завоевала еще одну бронзу на Универсиаде

Ирина Ромолданова / НОК

Украинская тхэквондистка Ирина Ромолданова в категории до 49 кг дошла до полуфинала Универсиады, потерпев поражение от представительницы Китайского Тайбэя Тин-Ю Чжан (1:6).

Поскольку схватки за третье место на Универсиаде не предусмотрены, украинка автоматически стала обладательницей бронзовой медали.

Таким образом, Ромолданова стала двукратным призером Универсиады. Два года назад в Тайбэе спортсменка завоевала золото в категории до 46 кг.

Напомним, 9 июля сборная Украины пополнила копилку тремя медалями. Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину, Сергей Регеда получил серебро в метании молота, а тхэквондист Денис Вороновский завоевал бронзу Универсиады.

Украина в медальном зачете Универсиады с пятью наградами (1-1-3) занимает 20-е место.