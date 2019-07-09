Вороновский принес Украине вторую медаль на Всемирной Универсиаде

Копилка сборной Украины пополнилась второй бронзовой медалью.
В шестой медальный день летней Универсиады бронзовым призером стал представитель Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Денис Вороновский.
В турнире по тхэквондо Вороновский занял 3-е место в весовой категории до 80 кг, сообщает Укринформ.
Напомним, ранее бронзовую медаль выиграла студентка Черноморского государственного университета им. Петра Могилы дзюдоистка Анна Антикало.
Всемирные летние студенческие спортивные соревнования в этом году проходят в Италии с 3 по 14 июля.