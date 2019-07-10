Бех-Романчук подарила Украине первое золото Универсиады

НОК

На Всемирной летней Универсиаде Марина Бех-Романчук принесла нашей сборной первое золото летней Универсиады.

Наша соотечественница уверенно выступила в секторе по прыжкам в длину. В своей лучшей попытке спортсменка улетела на 6,84 метра - всего на один сантиметр меньше своего лучшего результата в сезоне, который был показан в июне в немецком Дессау. Второе место с личным рекордом сезона заняла Эвелиз Тавареш Да Вейга из Португалии (6,61 м), третьей стала румынка Флорентин Костин Юско (6,55 м).

Напомним, что ранее вторую бронзу на соревнованиях в Неаполе выиграл тхэквондист Денис Вороновский.

Всемирные летние студенческие спортивные соревнования в этом году проходят в Италии с 3 по 14 июля.