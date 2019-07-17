Российский спортсмен дисквалифицирован за употребление кокаина

Павел Мороз / 47channel.ru

32-летний российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на полтора года, поскольку в его допинг-пробе был обнаружен кокаин, сообщает ТАСС.

Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a).

Мороз выступал за МГТУ (2004–2010), Кузбасс (2010–2013), новосибирский Локомотив (2013–2015), южнокорейский Инчхон Эйр Джамбос (2015–2016), Урал (2016–2017), Факел (2017–2018), и Динамо-ЛО (2018).

Мороз – серебряный призер чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна – Клубного чемпионата мира (2013).

Напомним, недавно Американское антидопинговое агенство (USADA) дисквалифицировало на два года российского бойца ММА Ивана Штыркова.