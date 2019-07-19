Известный американский баскетболист стал совладельцем Динамо

Джеймс Харден / rsport.ria.ru

Защитник клуба НБА Хьюстон Джеймс Харден вошел в группу владельцев команды MLS Динамо Хьюстон.

"Хьюстон является моим домом. Я увидел в этом способ инвестировать в свой город и одновременно расширять свои деловые интересы. Футбол в целом, и особенно MLS, пользуется популярностью в этой стране. Я стал фанатом этой игры и знаю, что у Хьюстона есть огромная футбольная фанатская база, так что это было легкое решение для меня", - сказал Харден.

29-летний баскетболист выступает за Хьюстон Рокетс с 2012 года.

Напомним, что впервые в истории чемпионом НБА в этом сезоне стал Торонто, который в финальной серии нарушил чемпионскую гегемонию Голден Стэйт.