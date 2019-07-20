Огнен Кузмич / НБА

Центровой сборной Сербии и белградской Црвены Звезды Огнен Кузмич вышел из комы, сообщает пресс-служба клуба.

Кузмич уже в состоянии дышать самостоятельно, кроме того он находится в сознании и может контактировать с врачами. Огнен выразил удовлетворение своим общим состоянием медикам.

Напомним, серб попал в лобовую аварию в Боснии. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенес операцию.

Минувший сезон 29-летний центровой провел в составе мадридского Реала. В межсезонье он вернулся на родину и подписал контракт с Црвеной Звездой.

Кузмич известен по выступлениям за сборную Сербии и клуб Национальной баскетбольной ассоциации Голден Стэйт. В сезоне-2014/2015 серб стал чемпионом НБА в составе Голден Стэйт.

Напомним, недавно в ДТП погиб известный боксер Пернелл Уитакер.