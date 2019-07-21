Мэнни Пакьяо вошел в пятерку самых возрастных чемпионов мира

Мэнни Пакьяо / ProstoProSport

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул неоспоримого чемпиона в полусреднем весе Мэнни Пакьяо с Китом Турманом.

Филиппинец сумел победить Турмана раздельным решением судей. Таким образом, он стал чемпионом мира по версии WBA Super. К моменту завоевания пояса Пакьяо исполнилось 40 лет и 215 дней. Таким образом, он вошел в пятерку самых возрастных боксеров в истории, когда-либо становившихся чемпионами мира.

Профессиональный рекорд Мэнни в титульных боях теперь составляет 20 побед, 4 поражения и две ничьих. При этом в полусреднем весе он провел 14 титульных боев, в 11 из них он праздновал успех, а в трех проиграл.

Напомним, накануне боя Турман утверждал, что отправит Пакьяо на пенсию. Турман также говорил, что поставит 10 тысяч долларов на свою досрочную победу.