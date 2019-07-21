Орловский установил рекорд UFC

Орловский победил Ротвелла / UFC

В Сан-Антонио состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Его основной кард открывала встреча тяжеловесов - экс-чемпион организации Андрей Орловский встречался с другим ветераном смешанных единоборств Беном Ротвеллом.

По итогам трех раундов победа единогласным решением судей досталась Орловскому. Благодаря этому успеху он установил рекорд UFC в тяжелом весе. Теперь у белоруса 17 побед в тяжелом весе и он вышел на первое место по этому показателю за всю историю промоушена.

Перед турниром 40-летний Орловский заявлял, что планирует продолжать карьеру еще пять лет, и выразил надежду, что за это время ему удастся снова стать чемпионом. Победа над Ротвеллом стала для него первой с марта 2018 года.

Напомним, что в других боях UFC on ESPN 4 Эдвардс победил Дос Аньоса, а Харрис на 12-й секунде нокаутировал Олейника.