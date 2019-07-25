Известной российской теннисистке не дали визу в США

Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова из-за бюрократических проблем не сможет защитить титул в Вашингтоне.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова на следующей неделе должна была в Вашингтоне защищать прошлогоднюю победу на турнире WTA. Как стало известно, россиянка не сможет выступить в столице США из-за отсутствия американской визы.
"Друзья, ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру впервые. Очень надеюсь на ее скорое разрешение!", - написала Кузнецова в Инстаграм.
Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! // Друзья , ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую ?) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение ! #гдеродилсятамипригодился #яузналчтоуменяестьогромнаясемья
Кузнецова потеряет 280 рейтинговых очков, что будет стоить титулованной теннисистке около сотни позиций в мировом рейтинге. Сейчас двукратная победтельница турниров Большого шлема является 108-й ракеткой мира.
Напомним, что американская теннисистка Слоан Стивенс сейчас активно отдыхает на океанском побережье.