Известной российской теннисистке не дали визу в США

Свтлане Кузнецовой не открыли американскую визу / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова на следующей неделе должна была в Вашингтоне защищать прошлогоднюю победу на турнире WTA. Как стало известно, россиянка не сможет выступить в столице США из-за отсутствия американской визы.

"Друзья, ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру впервые. Очень надеюсь на ее скорое разрешение!", - написала Кузнецова в Инстаграм.

Кузнецова потеряет 280 рейтинговых очков, что будет стоить титулованной теннисистке около сотни позиций в мировом рейтинге. Сейчас двукратная победтельница турниров Большого шлема является 108-й ракеткой мира.

Напомним, что американская теннисистка Слоан Стивенс сейчас активно отдыхает на океанском побережье.