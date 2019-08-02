"Макгрегор будет молиться, чтобы победил Порье" - Майкл Биспинг

Майкл Биспинг не сомневается что Конор будет болеть за Порье / Mma-Today.ru

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг даже не сомневается, что бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор будет поддерживать Дастина Порье в бою против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

"Он надеется и молится, чтобы Порье победил Хабиба. Мы помним большую победу Конора в бою против Порье . Он сделал это очень легко. Да, дело было в полулегком весе, но если Порье победит Хабиба, будет возможность сделать матч-реванш. Это легкий способ для Макгрегора получить бой за титул", – рассказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Напомним, бой между Хабибоб и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242. В своем последнем на данный момент поединке Конор проиграл Нурмагомедову на UFC 229 удушающим приемом в четвертом раунде.