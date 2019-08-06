Макгрегор назван самым популярным бойцом в мире

Конор Макгрегор до сих пор популярен / Delfi.ua

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор остается самым популярным бойцом ММА, несмотря на то что не выходил на ринг с октября прошлого года, утверждает The Forbes.

Макгрегор является единственным представителем ММА и бокса, попавшим в топ-5 по количеству упоминаний в социальных сетях. Макгрегора упоминают 159,7 млн раз. Он почти в полтора раза опережает российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (111,1 млн упоминаний).

Первые четыре строчки заняли известные футболисты - Криаштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе.

В первую пятерку среди бойцов ММА и боксеров также вошли Энтони Джошуа (41,6 млн), Флойд Мейвезер-младший (31,4 млн), Сауль Альварес (26 млн).

Напомним, свой последний поединок Макгрегор провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя произошла массовая драка.