Лига Европы: все результаты матчей

Лига Европы / Sky Sports

В двух матчах удача была на стороне гостей - Арарат-Армения уступил грузинскому Сабуртало, а черногорская Сутьеска оказалась слабее Линфилда с одинаковым счетом 1:2.

Только Рига смогла свести вничью домашний поединок с с финским ХИКом - 1:1. Хотя до 81-й минуты латвийский клуб уступал.

Лига Европы. Третий Квалификационный раунд:

Сутьеска (Черногория) - Линфилд (Северная Ирландия) - 1:2 (1:1)

Голы: Кояшевич, 11 (1:0); Миллар, 38 (1:1); Миллар, 65 (1:2)

Арарат-Армения - Сабуртало (Грузия) - 1:2 (1:0)

Голы: Кобялко, 31 (1:0); Алтунашвили, 72 (1:1); Кения, 76 (1:2)

Рига (Латвия) - ХИК (Финляндия) - 1:1 (0:1)

Голы: Вайрюнен, 7 (0:1); Билински, 81 (1:1).