Лига Европы: Мариуполь - АЗ Алкмаар: смотреть трансляцию матча, подробности поединка

Мариуполь - АЗ Алкмаар / Террикон

Сегодня в еврокубковую борьбу вступает еще один представитель Украины Мариуполь. Соперником азовской команды будет хорошо известный украинским болельщикам АЗ Алкмаар, который уже преодолел один раунд квалификации. В выездном матче против шведского Хеккена голландцы победили со счетом 3:0, и вышли в третий квалификационный раунд. В первом матче была зафиксирована сухая ничья - 0:0.

Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть матч

Матч Мариуполь - АЗ Алкмаар, который пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, покажет телеканал Футбол 1 в 20:00.

За полчаса до начала поединка в эфир выйдет программа Студия LIVE, где эксперты оценят шансы команд, а после финального свистка обсудят перипетии прошедшего матча.

Также текстовую трансляцию и все подробности вокруг матча можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Наставник АЗ Арне Слот ждет тяжелого противостояния с Мариуполем.

"Мариуполь - очень крепкая команда. Мы ожидаем сложный матч, потому что против этой команды будет тяжело играть. Они активно идут в единоборства и жестко играют в обороне. Мы хорошо изучили соперника, знаем как эта команда играет в обороне, как в атаке. Мы в минувший уик-энд провели первый матч в чемпионате Голландии. Эта игра показала, что мы находимся в хорошем тонусе. Сегодня я ожидаю увидеть противостояние двух разных игровых стилей, футбольных школ", - сказал журналистам Арне Слот.

Наставник азовцев Александр Бабич хорошо изучил соперника и готовится дать бой грозному оппоненту.

"АЗ Алкмаар - это представитель голландского футбола. Команда, которая играет в хороший скоростной футбол. Мы ожидаем, что будет интересный футбол. Это будет игра тактик. Думаю, будут и моменты, и хорошие эмоции, которые порадуют зрителей. Легко не будет ни нам, ни сопернику. АЗ не любят работать без мяча. Поэтому мы постараемся как можно меньше давать сопернику спокойно играть с мячом. Учитывая стратегию двух матчей, сегодня мы должны сыграть надежно в обороне. АЗ очень опасна при переходе из обороны в атаку. Но при правильных перестроениях мы можем их поймать", - сказал журналистам Александр Бабич.