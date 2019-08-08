Тренер сборной России развязал международный скандал

Серджио Бузато вляпался в скандал / eurosport.ru

Старший тренер волейбольной женской сборной России Серджио Бузато растянул указательными пальцами веки после победы над командой Южной Кореи в отборочном олимпийском турнире, сообщает агентство Yonhap.

В южнокорейской федерации назвали жест расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB). В организации хотят добиться наказания для тренера, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.

Сам Бузато заявил, что не хотел оскорбить команду соперника.

"Я хотел бы извиниться перед всеми болельщиками, сборной Кореи и Федерацией. Я уважаю сборную Кореи и просто праздновал тот факт, что мы едем на Олимпийские Игры в Японию", - цитирует наставника Sport24.

В решающем матче группы мирового отбора россиянки обыграли кореянок со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) и завоевали путевку на Олимпиаду-2020.

Отметим, что волейбольная сборная стала первой российской командой в игровых видах спорта, получившей путевку на Игры в Токио.