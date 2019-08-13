Реал отдал Лунина в Вальядолид

Вальядолид арендовал Лунина / ФК Реал

Вальядолид объявил о договоренности с Реалом по поводу аренды украинского вратаря Андрея Лунина. Срок арендного соглашения рассчитан на сезон.

Конкурентом украинца в новой команде будет 30-летний вратарь Хорди Масип.

В минувшем сезоне Лунин защищал цвета Леганеса. За Леганес украинец провел 7 матчей во всех турнирах, и пропустил 7 мячей.

Напомним, Лунин был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира среди молодежных команд и получил Золотую перчатку. В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Вальядолид только в последних турах спасся от вылета из Примеры, и завершил чемпионат на 16-м месте.