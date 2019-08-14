Украинские боксеры выступят на чемпионате мира в России

14 августа 2019, 16:39

Национальная сборная Украины по боксу примет участие в чемпионате мира в Екатеринбурге.

Чемпионат мира, Гамбург, бокс, сборная Украины
Сборная Украины выступит на ЧМ по боксу в России / Федерация бокса Украины

Украинская национальная сборная по боксу примет участие в очередном чемпионате мира, который пройдет с 7 по 15 сентября в Екатеринбурге. Об этом заявил глава пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

"Безоговорочная и главная задача для нас, как, я убежден, и для всех других сборных, – лицензии на Олимпиаду в Токио-2020. Соответственно сейчас мы сконцентрированы исключительно на официальных турнирах к Олимпиаде.

Однако, несмотря на то, что основной состав не примет участие в турнире, украинские боксеры приедут в Россию. На сегодняшний день есть боксеры, которые изъявили желание принять участие в мировом первенстве и приедут в Екатеринбург. Участие в мировом первенстве могут принять порядка семи боксеров из Украины", – цитирует Александра Подаваленко Sports.ru.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта Украины не финансирует поездки на спортивные мероприятия, которые проводятся в России. Тренерский штаб и боксеры, которые изъявили желание отправиться на чемпионат мира, поедут на турнир за свой счет.

Напомним, что на последних Европейских играх украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль. 

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