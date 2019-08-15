Покажу всему миру, что у Нурмагомедова может идти кровь - Порье

Дастин Порье / ToFight.Ru

Американский боец UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от титульного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби в сентябре 2019 года.

"У меня в соцсетях прибавилось негатива. Но меня это не беспокоит. Когда я только начинал выступать, я читал все, что про меня писали. Я читал и не понимал, почему люди так глупы. Но теперь мне все равно. Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совершенно не беспокоит. Когда я вижу их высказывания, лишь улыбаюсь.

Да, Хабиб никогда не проигрывал. Мне понятно, почему во мне так сомневаются. Конечно, некоторые вещи кажутся невозможными. Но я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что он испытывает боль и допускает ошибки. Я докажу, что являюсь лучшим", - цитирует Порье MMA Junkie.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о проблемах с которыми столкнулся во время подготовки к бою с Дастином Порье. Стоит отметить, что это будет первый выход Нурмагомедова в октагон после дисквалификации. В своем последнем поединке россиянин забрал титул чемпиона UFC в легком весе у ирландца Конора Макгрегора.