"Диас, твоя победа мотивирует на возвращение в октагон" - Макгрегор

Конор Макгрегор / GettyImages

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор поздравил американца Нэйта Диаса с триумфальным возвращением в UFC.

"Три года назад я, и этот мексиканский воин устроили войну. Поздравляю с победой, Нэйт! Меня мотивирует на возвращение в октагон твой успех! Я не виню тебя за то, что ты не упомянул меня, когда после боя говорил о трилогии. Ты знаешь, каким злобным я могу быть. Мне понравился твой стиль и то, как ты его применил. Я именно этого и ждал от тебя в таком бое. Рад, что так и произошло. Я буду готов, когда мы встретимся вновь. Если встретимся вновь. Если бой больше не состоится, все равно мое уважение. Война на года", - написал Макгрегор в своем Инстаграме.

Напомним, после трехлетнего перерыва Диас победил Энтони Петтиса на турнире UFC 241. До этого он не выходил в октагон с 2016 года, когда уступил Макгрегору.