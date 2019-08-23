Лига Европы: результаты матчей плей-офф

Лига Европы / .fourthofficial.com

Сыграны все матчи раунда плей-офф, по итогам которых определятся участники группового этапа Лиги Европы.

Матч Зари с Эспаньолом откровенно разочаровал - 1:3 на выезде, и теперь подопечные Виктора Скрипника будут готовиться к подвигу через неделю.

Откровенно удивила казахстанская Астана, которую тренирует украинский тренер Роман Григорчук. Астана забила три безответных мяча в ворота белорусского БАТЭ, и практически оформила выход в групповой этап.

Венгерский Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров расписал сухую ничью с литовской Судувой. Все решится через неделю в Будапеште.

Армянский Арарат дома победил люксембургский Дюделанж со счетом 2:1. Выездной гол оставляет определенные шансы Дюдделанжу в домашнем матче.

Откровенно удивил греческий АЕК, который на своем поле уступил турецкому Трабзонспору со счетом 1:3. Шансы греков в выездном матче практически минимальны.

Самый украинский клуб Бельгии Гент был близок к краху. Бельгийцы проигрывали на своем поле хорватской Риеке. Дубль Депуатра расставил все по своим местам - 2:1.

Московский Спартак провел очередной провальный матч в еврокубках. Красно-белые уступили в гостях португальской Браге со счетом 1:0.

Настоящей голевой перестрелкой закончился матч с участием Линфилда и Карабаха. Североирландцы победили со счетом 3:2, и имеют хорошие шансы выбить азербайджанский клуб из еврокубков.

Обидчик Мариуполя на своем поле неожиданно сыграл вничью с бельгийским Антверпеном. Стоит отметить, что АЗ Алкмаар проигрывал оппоненту, но сумел спастись.

Братиславский Слован с минимальным счетом победил чемпиона Греции ПАОК. Судьба противостояния решится в ответном матче.

Сразу пять голов было забито в Турине, где местный Торино уступил английскому Вулверхэмптону со счетом 2:3. Гости с хорошим настроением отправились домой.

Французский Страсбур с минимальным счетом обыграл недавнего обидчика донецкого Шахтера франкфуртский Айнтрахт со счетом 1:0. Все решится через неделю в Германии.

Еще в трех матчах были зафиксированы сухие ничьи. Победителей не выявили Легия и Рейнджерс, ФКСБ и Гимарайнш, а также Лудогорец и Марибор.

В других матчах особых сенсаций не произошло, и все фавориты уверенно победили.

Лига Европы. Плей-офф:

Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург) - 2:1 (1:0)

Голы: Лима, 22 (1:0); Синани, 68 (1:1); Антонов, 93 (2:1)

Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) - 3:0 (2:0)

Голы: Томасов, 23 (1:0); Логвиненко, 44 (2:0); Сигурйонссон, 52 (пенальти) (3:0)

Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия) - 2:3 (0:1)

Голы: Бремер, 43 (автогол) (0:1); Жота, 59 (0:2); де Сильвестри, 61 (1:2); Хименес, 72 (1:3); Белотти, 89 (пенальти) (2:3)

Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) - 0:0

ФКСБ (Румыния) - Гимарайнш (Португалия) - 0:0

ПСВ Эйндховен (Голландия) - Аполлон (Кипр) - 3:0 (0:0)

Голы: Ихаттарен, 48 (1:0); Гакпо, 56 (2:0); Дюмфрис, 61 (3:0)

АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция) - 1:3 (1:2)

Голы: Ливайя, 4 (1:0); Экубан, 29 (1:1); Экубан, 44 (1:2); Экубан, 71 (1:3)

Фейеноорд (Голландия) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - 3:0 (1:0)

Голы: Ларссон Сэм, 34 (1:0); Фер, 56 (2:0); Фер, 78 (3:0)

Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия) - 2:1 (0:1)

Голы: Халилович, 40 (0:1); Депуатр, 57 (1:1); Депуатр, 72 (2:1)

Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) - 3:1 (0:1)

Голы: Кочергин, 38 (0:1); Феррейра, 57 (1:1); Хави Лопеc, 79 (2:1); Варгас, 81 (3:1)

Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия) - 2:1 (1:1)

Голы: Болли, 44 (0:1); Сума, 45 (1:1); Тошич, 84 (2:1)

Брага (Португалия) - Спартак (Россия) - 1:0 (0:0)

Гол: Орта, 74 (1:0)

Мальме (Швеция) - Бней Иегуда (Израиль) - 3:0 (2:0)

Голы: Розенберг, 37 (1:0); Бенгтссон, 40 (2:0); Левицки, 47 (3:0)

Страсбур (Франция) - Айнтрахт (Германия) - 1:0 (1:0)

Гол: Зохи, 33 (1:0)

АЗ Алкмаар (Голландия) - Антверпен (Бельгия) - 1:1 (0:1)

Голы: Батубинсика, 38 (0:1); Боадю, 82 (1:1)

Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан) - 3:2 (2:1)

Голы: Реррас, 15 (0:1); Стаффорд, 40 (1:1); Лейвери, 45 (2:1); Лейвери, 75 (3:1); Гейе, 92 (пенальти) (3:2)

Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения) - 0:0

Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия) - 0:0

Слован (Словакия) - ПАОК (Греция) - 1:0 (0:0)

Гол: Абена, 94 (1:0)

Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция) - 2:0 (0:0)

Голы: Форрест, 48 (1:0); Эдуар, 73 (2:0)

Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия) - 3:1 (1:1)

Голы: Фишер, 19 (1:0); Камеш, 42 (1:1); Сотириу, 62 (пенальти) (2:1); Дарами, 93 (3:1)