Лига Европы: результаты матчей плей-офф

Состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы.
Сыграны все матчи раунда плей-офф, по итогам которых определятся участники группового этапа Лиги Европы.
Матч Зари с Эспаньолом откровенно разочаровал - 1:3 на выезде, и теперь подопечные Виктора Скрипника будут готовиться к подвигу через неделю.
Откровенно удивила казахстанская Астана, которую тренирует украинский тренер Роман Григорчук. Астана забила три безответных мяча в ворота белорусского БАТЭ, и практически оформила выход в групповой этап.
Венгерский Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров расписал сухую ничью с литовской Судувой. Все решится через неделю в Будапеште.
Армянский Арарат дома победил люксембургский Дюделанж со счетом 2:1. Выездной гол оставляет определенные шансы Дюдделанжу в домашнем матче.
Откровенно удивил греческий АЕК, который на своем поле уступил турецкому Трабзонспору со счетом 1:3. Шансы греков в выездном матче практически минимальны.
Самый украинский клуб Бельгии Гент был близок к краху. Бельгийцы проигрывали на своем поле хорватской Риеке. Дубль Депуатра расставил все по своим местам - 2:1.
Московский Спартак провел очередной провальный матч в еврокубках. Красно-белые уступили в гостях португальской Браге со счетом 1:0.
Настоящей голевой перестрелкой закончился матч с участием Линфилда и Карабаха. Североирландцы победили со счетом 3:2, и имеют хорошие шансы выбить азербайджанский клуб из еврокубков.
Обидчик Мариуполя на своем поле неожиданно сыграл вничью с бельгийским Антверпеном. Стоит отметить, что АЗ Алкмаар проигрывал оппоненту, но сумел спастись.
Братиславский Слован с минимальным счетом победил чемпиона Греции ПАОК. Судьба противостояния решится в ответном матче.
Сразу пять голов было забито в Турине, где местный Торино уступил английскому Вулверхэмптону со счетом 2:3. Гости с хорошим настроением отправились домой.
Французский Страсбур с минимальным счетом обыграл недавнего обидчика донецкого Шахтера франкфуртский Айнтрахт со счетом 1:0. Все решится через неделю в Германии.
Еще в трех матчах были зафиксированы сухие ничьи. Победителей не выявили Легия и Рейнджерс, ФКСБ и Гимарайнш, а также Лудогорец и Марибор.
В других матчах особых сенсаций не произошло, и все фавориты уверенно победили.
Лига Европы. Плей-офф:
Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург) - 2:1 (1:0)
Голы: Лима, 22 (1:0); Синани, 68 (1:1); Антонов, 93 (2:1)
Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) - 3:0 (2:0)
Голы: Томасов, 23 (1:0); Логвиненко, 44 (2:0); Сигурйонссон, 52 (пенальти) (3:0)
Торино (Италия) - Вулверхэмптон (Англия) - 2:3 (0:1)
Голы: Бремер, 43 (автогол) (0:1); Жота, 59 (0:2); де Сильвестри, 61 (1:2); Хименес, 72 (1:3); Белотти, 89 (пенальти) (2:3)
Легия (Польша) - Рейнджерс (Шотландия) - 0:0
ФКСБ (Румыния) - Гимарайнш (Португалия) - 0:0
ПСВ Эйндховен (Голландия) - Аполлон (Кипр) - 3:0 (0:0)
Голы: Ихаттарен, 48 (1:0); Гакпо, 56 (2:0); Дюмфрис, 61 (3:0)
АЕК (Греция) - Трабзонспор (Турция) - 1:3 (1:2)
Голы: Ливайя, 4 (1:0); Экубан, 29 (1:1); Экубан, 44 (1:2); Экубан, 71 (1:3)
Фейеноорд (Голландия) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - 3:0 (1:0)
Голы: Ларссон Сэм, 34 (1:0); Фер, 56 (2:0); Фер, 78 (3:0)
Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия) - 2:1 (0:1)
Голы: Халилович, 40 (0:1); Депуатр, 57 (1:1); Депуатр, 72 (2:1)
Эспаньол (Испания) - Заря (Украина) - 3:1 (0:1)
Голы: Кочергин, 38 (0:1); Феррейра, 57 (1:1); Хави Лопеc, 79 (2:1); Варгас, 81 (3:1)
Партизан (Сербия) - Мольде (Норвегия) - 2:1 (1:1)
Голы: Болли, 44 (0:1); Сума, 45 (1:1); Тошич, 84 (2:1)
Брага (Португалия) - Спартак (Россия) - 1:0 (0:0)
Гол: Орта, 74 (1:0)
Мальме (Швеция) - Бней Иегуда (Израиль) - 3:0 (2:0)
Голы: Розенберг, 37 (1:0); Бенгтссон, 40 (2:0); Левицки, 47 (3:0)
Страсбур (Франция) - Айнтрахт (Германия) - 1:0 (1:0)
Гол: Зохи, 33 (1:0)
АЗ Алкмаар (Голландия) - Антверпен (Бельгия) - 1:1 (0:1)
Голы: Батубинсика, 38 (0:1); Боадю, 82 (1:1)
Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан) - 3:2 (2:1)
Голы: Реррас, 15 (0:1); Стаффорд, 40 (1:1); Лейвери, 45 (2:1); Лейвери, 75 (3:1); Гейе, 92 (пенальти) (3:2)
Лудогорец (Болгария) - Марибор (Словения) - 0:0
Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия) - 0:0
Слован (Словакия) - ПАОК (Греция) - 1:0 (0:0)
Гол: Абена, 94 (1:0)
Селтик (Шотландия) - АИК (Швеция) - 2:0 (0:0)
Голы: Форрест, 48 (1:0); Эдуар, 73 (2:0)
Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия) - 3:1 (1:1)
Голы: Фишер, 19 (1:0); Камеш, 42 (1:1); Сотириу, 62 (пенальти) (2:1); Дарами, 93 (3:1)