Землетрясения в раздевалке и штрафы: что изменилось в Шахтере при Каштру

23 августа 2019, 12:44

Луиш Каштру активно борется с нарушителями в Шахтере.

ФК Шахтер / Reuters

Перед этим сезоном в донецком Шахтере сменился главный тренер – команду возглавил португальский специалист Паулу Каштру, который сменил на тренерском мостике своего соотечественника Паулу Фонсеку. 

Главред встретился с источником из Шахтера, а он ответил на многие интересующие всех вопросы.

"После фиаско в Суперкубке все были опустошены. Тяжело проигрывать в матче, когда ты практически победил. Мы доминировали, забили гол, и все шло к победе. Динамо, каким-то невероятным образом забило два гола, и фактически забрало у нас Суперкубок. Обидно такие матчи поигрывать. После игры в раздевалке было маленькое землетрясение – наш тренер указал каждому на ошибки в свойственной ему импульсивной форме", - сказал Главреду источник из Шахтера.

Также нам рассказали уход, какого футболиста стал потерей для Шахтера.

"В межсезонье от нас много ушло ребят. По большому счету, это им на пользу. Самая существенная потеря – переход Ивана Ордеца в московское Динамо. Жаль, что он ушел, а ведь мог прекрасно закрыть проблемное место в защите. Ордец – универсальный солдат, который не боится стыков и в каждом эпизоде борется до конца. Думаю, что он бы нам не помешал", - сказал источник.

Также мы узнали, что стало причиной ухода нигерийца Оларенважу Кайоде.

"Касательно Оларенважу Кайоде, то могу сказать, что он трудный человек, который не следит за спортивным режимом. Когда клуб возглавил Каштру, то он сказал, что никому поблажек не будет. Кайоде наверное посчитал себя звездой, так как ранее играл в составе Манчестер Сити.  Он начал ставить свои условия. Он не Роналду и не Месси, чтобы диктовать условия. Поэтому было принято решение его отдать в аренду в турецкий клуб", - добавил источник.

Также нам рассказали, чем отличается Луиш Каштру от Паулу Фонсеки.

"Приход Каштру нас немного удивил. В последнее время ходило много слухов. Мы даже думали, что вернется Мирча Луческу, но руководство решило не менять свой португальский вектор. Каштру – строгий тренер, который борется с дисциплиной. Руководство клуба ему дало карт-бланш и он занимается строительством новой команды. Если смотреть на команду Фонсеки и команду Каштру, то это немного две разные тактики. Фонсека был осторожен, а Каштру – наоборот любит рисковать и идти в ва-банк". – рассказал нам источник.

Также мы узнали какие и за что штрафы платят футболисты Шахтера.

"В команде строго борются с нарушителями дисциплины и давно введена система штрафов. Наш футболист может "загреметь" и на 20 000 долларов и на 500. Смотря за что. Скажу прямо – опоздания на тренировки, нарушения режима никто не прощает. За подобное футболист может влететь в кругленькую сумму", - резюмировал источник.

Напомним, недавно Главред узнал, что изменилось в Динамо с приходом на тренерский мостик Алексея Михайличенко. В связи с последними неудачами на европейской и внутренней арене, в киевском Динамо пошли на радикальные меры. Новый главный тренер киевлян решил ввести систему штрафов.

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