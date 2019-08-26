Стало известно, сколько денег украинским футболистам дали за победу на ЧМ U-20

Сборная Украины U20 по футболу / Reuters

Ефим Конопля, состоящий на контракте в донецкой Шахтере (но выступающий ныне за черниговскую "Десну" в аренде) рассказал о премии, полученной игроками за победу на чемпионате мира U-20 нынешним летом.

Информацию игрок озвучил в передаче "Профутбол".

"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят. Пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", - заявил Конопля.

Напомним, сборная Украины U-20 стала чемпионом мира в июне 2019-го, обыграв в финале сборную Южной Кореи