Шахтер подписал полузащитника Мариуполя

Владислав Вакула / Мариуполь

Донецкий Шахтер объявил о подписании атакующего полузащитника Мариуполя Владислава Вакулы.

20-летний игрок подписал контракт на 5 лет, но до конца нынешнего сезона будет выступать в своей нынешней команде на правах аренды.

На уровне ДЮФЛ Владислав Вакула выступал за Динамо (Киев), ДЮСШ (Бердичев), УФК (Днепр), ВОДЮСШ (Винница), Олимпик (Харьков). В сезоне-2016/17 стал футболистом каменской Стали, где был одним из лидеров молодежного состава и дебютировал за первую команду на уровне Премьер-лиги (3 игры).

Летом 2018 года подписал контракт с Мариуполем, за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

Напомним, недавно Шахтер расстался с аргентинским нападающим Густаво Бланко Лещуком, который перешел в турецкий Антальяспор. Ранее горняки расстались с нигерийским нападающим Оларенважу Кайоде, который перешел в турецкий Газиантеп.