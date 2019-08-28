Белорусское дерби на US Open: Соболенко вышла во второй круг

28 августа 2019, 15:59

Арина Соболенко в трех сетах одолела свою соотечественницу Викторию Азаренко.

Арина Соболенко
Арина Соболенко / Прессбол

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй раунд Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

В матче первого круга Соболенко нанесла поражение своей соотечественнице Виктории Азаренко со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Арина 8 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая победила хозяйку кортов Мэдисон Бренгл со счетом 6:3, 6:3. 

Напомним, ранее во второй круг US Open вышли украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

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US Open новости спорта Новости тенниса Арина Соболенко Виктория Азаренко
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