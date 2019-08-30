15-летняя Гауфф сенсационно вышла в третий круг US Open

Кори Гауфф феерит на американских кортах / WTA

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата США, впервые вышла в третий круг, обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош, выиграв в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты. Кори 9 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее 26-летней соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертый круг соревнований Гауфф поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. К слову, Осака является действующей чемпионкой US Open. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс - 6:2, 6:4.

Напомним, за выход в четвертый круг украинка Элина Свитолина сразится со своей соотечественницей Даяной Ястремской.