Форвард сборной Бельгии засветил на фото подкачанную задницу

Дрис Мертенс / Getty Images

Наверное, у всех есть друг, который обычно ненароком или специально портит фотографии. В сборной Бельгии по футболу тоже есть такой игрок.

Так, форвард Наполи Дрис Мертенс на сборах с национальной командой Бельгии решил пошутить во время общего фото команды и показал немного больше, чем его друзья по команде. Пока все собрались для общего снимка он отошел в сторону и показал в кадр свою оголенную "пятую точку".

При этом Мертенс прокомментировал фото фразой: "Это фото меня и моей команды".

Сборная Бельгии / footballua.tv

Стоит отметить, что сборная Бельгии готовится к матчам отбора на Евро-2020. Первые матчи пройдут дома с Сан-Марино и в гостях с Казахстаном.

Напомним, что ранее в ходе встречи представителя третьего дивизиона Бертон Альбион и командой АПЛ Борнмутом произошел курьезный случай. Так, во время матча на поле трижды гас свет.