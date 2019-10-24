Александрия- Сент-Этьен – 1:1: украинцы сыграли вничью в Лиге Европы

Сент-Этьен - Александрия / Фото: REUTERS

Во Франции 24 октября Александрия добыла выездную ничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против Сент-Этьена.

Команды обменялись голами в дебюте встречи, причем оба забил защитник "Сент-Этьена" Габриэл Силва. Сперва он сильным ударом в дальний угол огорчил Юрия Панькива, но затем срезал мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга.

Хозяева поля практически весь матч провели в атаках, но больше забить не смогли. Во втором тайме Александрии удалось не пропустить и сохранить ничейный результат.

Александрия – Сент-Этьенн – 1:1

Сент-Этьенн: Руффье - Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва - Ахулу, Мвила, Юссуф - Амума, Берич, Нордин

Запасные: Мулин, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрин, Аби, Фофана

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Гречишкин, Банада, Ковалец - Лучкевич, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра

Эспен Эскас (Норвегия) - главный арбитр встречи.