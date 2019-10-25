"Атака на фанатов": в Киеве забросали камнями автобусы с болельщиками

После инцидента в столице копы задержали пять человек.
В четверг поздно вечером, 24 октября, в Киеве группа злоумышленников забросала камнями автобусы с футбольными болельщиками, обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел на ул. Большая Васильковская, повреждены окна трех автобусов, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.
По данным ведомства, недалеко от места происшествия задержаны пять человек - полицейские решили выяснить, причастны ли они к "атаке".
Начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Напомним, вечером 24 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский прошел матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным Динамо и датским Копенгагеном - игра закончилась со счетом 1:1.