"Атака на фанатов": в Киеве забросали камнями автобусы с болельщиками

В Киеве "атаковали" автобусы c футбольными фанатами / kyiv.npu.gov.ua

В четверг поздно вечером, 24 октября, в Киеве группа злоумышленников забросала камнями автобусы с футбольными болельщиками, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел на ул. Большая Васильковская, повреждены окна трех автобусов, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По данным ведомства, недалеко от места происшествия задержаны пять человек - полицейские решили выяснить, причастны ли они к "атаке".

Начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

В Киеве "атаковали" автобусы c футбольными фанатами / kyiv.npu.gov.ua

Напомним, вечером 24 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский прошел матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным Динамо и датским Копенгагеном - игра закончилась со счетом 1:1.