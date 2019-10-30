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Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины, где смотреть, оценки букмекеров

30 октября 2019, 09:48

Арбитр Виктор Копиевский даст стартовый свисток на киевском стадионе НСК Олимпийский в 19:30.

Динамо Шахтер
момент матча Динамо-Шахтер / УНИАН

Анонс матча Динамо - Шахтер

Что можно сказать - финты жребия привели к том, что, в принципе, досрочный финал Кубка Украины для миллионов болельщиков пройдет уже на этапе 1/8-й.

Киевское Динамо будет принимать своих заклятых соперников - донецкий Шахтер.

В последнем по времени туре Украинской премьер-лиги киевляне на своем поле упустили победу в матче против львовских Карпат и из-за автогола защитника Артема Шабанова. 

Горняки тоже, и весьма сенсационно, потеряли очки, скатав нулевую ничью с Александрией.

Главное же, что Динамо по-прежнему играет через "пень-колоду", а у Шахтера игра поставлена куда как лучше. Однако кубковый матч тем и хорош, что очень часто малопредсказуем.

Матч Динамо - Шахтер: предматчевые расклады

До сих пор толком неизвестно, каково состояние хавбека Виталия Буяльского. Если он до еще не восстановился окончательно, тогда тренеру киевлян Алексею Михайличенко нужно выставлять в основе Владимира Шепелева. Скорее всего, в нападении сыграет Артем Беседин, а помогать ему как оттянутый форвард станет Беньямин Вербич. В центре защиты, поскольку травмированы Никита Бурда и Тамаш Кадар, сыграют точно Денис Попов и Артем Шабанов.

Наставник горняков Луиш Каштру, по всей вероятности вернет в основу Николая Матвиенко, который сыграет в центре защиты в паре с Сергеем Кривцовым. Поскольку Алан Патрик был удален с поля в матче против Александрии, то в центре точно отыграют Тарас Степаненко и Виктор Коваленко. А вот на левом фланге атаки, где могут сыграть либо Тете, либо Евгений Коноплянка.

Ориентировочные составы:

Динамо:Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Цыганков, Сидорчук, Шепелев, де Пена - Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Коваленко, Степаненко - Марлос, Тайсон, Коноплянка - Мораес

 Оценка букмекеров матча Динамо - Шахтер:

У букмекеров однозначным фаворитом является Шахтер. В конторе 1XBet на победу дончан дают коэффициент 1.86, на ничью - 3.76, на победу Динамо - 4.08. В конторе Melbet  на победу горняков дают 1.75 , ни ничью - 3.60, на победу киевлян - 4.00.

В конторе Пари-Матч на победу Динамо дают 1.80, на ничью - 3.95, на победу Шахтера - 3.70

Где смотреть матч Динамо - Шахтер на ТВ  

Трансляцию поединка обеспечивает канал 2+2

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