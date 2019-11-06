Олимпийская чемпионка приговорена к 8,5 годам тюрьмы

Мадия Гафур признана виновной в контрабанде наркотиков / BBC Sport

Олимпийская чемпионка-2016 Мадия Гафур приговорена к 8,5 годам лишения свободы за контрабанду и незаконный оборот наркотиков, сообщает ВВС. В ее автомобиле нашли 50 кг экстази и 2 кг кристаллического метамфетамина. При этом, по словам самой спортсменки, она думала, что перевозила допинг из Нидерландов в Германию.

Инцидент случился в июне этого года. Также Гафур отказалась называть имя человека, который поручил ей это задание, чтобы сохранить в безопасности свою семью и друзей.

Содержимое в ее автомобиле оценивается примерно в 2 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в начале ноября на Николаевщине накрыли банду злоумышленников, которая занималась похищением, присваиванием документов, угоном грузовиков DAF и хранением наркотиков.