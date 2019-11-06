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Месси назвал своего кандидата на должность тренера Барселоны

6 ноября 2019, 00:33

Главная звезда Барселоны Лионель Месси знает, кого хочет видеть вместо Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны.

Лионель Месси
Лионель Месси назвал своего кандидата на должность тренера Барселоны / Reuters

Капитан Барселоны Лионель Месси определился со своим фаворитом на должность главного тренера команды.

Как сообщает El Chiringuito TV, аргентинец хотел бы поработать с действующим наставником Ривер Плейт Марсело Гальярдо.

После ряда неудач в первой части сезона кресло под Эрнесто Вальверде изрядно зашаталогсь, из-за чего руководство "блаугранас" задумывается об увольнении специалиста.

После 12 туров Ла Лиги Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 очка и опережая мадридский Реал за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Напомним, очная схватка двух грандов перенесена на 18 декабря из-за протестов каталонских сепаратистов.

Ранее главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров привел Барселону в пример грамотного создания вертикали между основной и молодежными командами.

Барселона Лионель Месси
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