Месси назвал своего кандидата на должность тренера Барселоны

Главная звезда Барселоны Лионель Месси знает, кого хочет видеть вместо Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны.
Капитан Барселоны Лионель Месси определился со своим фаворитом на должность главного тренера команды.
Как сообщает El Chiringuito TV, аргентинец хотел бы поработать с действующим наставником Ривер Плейт Марсело Гальярдо.
После ряда неудач в первой части сезона кресло под Эрнесто Вальверде изрядно зашаталогсь, из-за чего руководство "блаугранас" задумывается об увольнении специалиста.
После 12 туров Ла Лиги Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 очка и опережая мадридский Реал за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Напомним, очная схватка двух грандов перенесена на 18 декабря из-за протестов каталонских сепаратистов.
Ранее главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров привел Барселону в пример грамотного создания вертикали между основной и молодежными командами.