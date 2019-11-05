Зенит - РБ Лейпциг: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов / ФК РБ Лейпциг

Зенит и РБ Лейпциг сойдутся в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом матче россияне были биты на Ред Булл Арене со счетом 2:1, в следствии чего потеряли первую строчку в турнирной таблице. Если же немцам удастся победить и в Санкт-Петербурге, они одной ногой будут в 1/8 финала турнира.

Зенит - Рб Лейпциг: трансляция

Матч 4 тура группового этапа ЛЧ Зенит - РБ Лейпциг состоится сегодня, 5 ноября, в 19:55 по киевскому времени.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на канале Футбол 2. Кроме того, на матч Зенит - РБ Лейпциг будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Его можно посмотреть по дневной подписке на платформу.

В России поединок можно посмотреть на канале Матч ТВ. В записи будет показываться на канале Матч Премьер 6 ноября в 16:55 по киевскому времени.

Зенит - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров

В матче Зенит - РБ Лейпциг букмекеры и в этот раз отдают предпочтение немцам. На Зенит можно поставить с коэффициентом 2.90-3.02, на Ред Булл - 2.30-2.39.

1xbet: победа Зенита - 3.02, ничья - 3.64, победа РБ Лейпциг - 2.39

Bet365: победа Зенита - 2.90, ничья - 3.75, победа РБ Лейпциг - 2.30

Winline: победа Зенита - 2.96, ничья - 3.63, победа РБ Лейпциг - 2.32

Betfair: победа Зенита - 2.90, ничья - 3.60, победа РБ Лейпциг - 2.38

PariMatch: победа Зенита - 3.05, ничья - 3.60, победа РБ Лейпциг - 2.31

Напомним, что завтра, 6 ноября, донецкий Шахтер сыграет на выезде с загребским Динамо.