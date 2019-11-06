Копенгаген - Динамо: анонс матча Лиги Европы

В первом матче в Киеве Динамо не смогло обыграть Копенгаген / ФК Динамо

Матч 4 тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген - Динамо станет во многом решающим для подопечных Алексея Михайличенко. Поражение существенно ухудшит шансы киевлян на выход в плей-офф.

После трех туров "бело-синие" набрали 5 очков, столько же у датчан. В предыдущем матче на НСК Олимпийском команды сыграли вничью. В спину командам дышит Мальме, у которого на балл меньше. Поединок на стадионе Паркен может как сделать киевлян главным фаворитом группы, так и существенно уменьшить шансы на выход в ⅛ финала турнира.

Последняя неделя оказалась очень удачной для "бело-синих". Киевляне обыграли донецкий Шахтер в матче ⅛ финала Кубка Украины, а в минувшие выходные разгромили Львов. К матчу в Дании команда подходит в приподнятом настроении.

Копенгаген - Динамо: трансляция

Поединок 4 тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген - Динамо состоится 7 ноября в 19:55 по киевскому времени.

Противостояние будет транслировать канал Футбол 1. В 19:00 будет программа "Путь в Гданьск", где эксперты поделятся ожиданиями от поединка. Разбор полетов после матчей Динамо и Александрии будет в 23:55.

Также будет транслировать российский телеканал Матч Футбол 1.

В записи матч можно будет посмотреть 8 ноября на канале Футбол 2 в 08:35, а также на Матч Футбол 2 в 12:55 по киевскому времени.

Копенгаген - Динамо: прогнозы

В матче Копенгаген - Динамо букмекеры не верят в успех киевской команды. На победу "бело-синих" стоят коэффициенты 2.90-3.02, на датчан - 2.50-2.60

1xbet : победа Копенгагена - 2.58, ничья - 3.28, победа Динамо - 3.02

bet365 : победа Копенгагена - 2.60, ничья - 3.10, победа Динамо - 2.90

Winline : победа Копенгагена - 2.50, ничья - 3.13, победа Динамо - 2.98

Betfair : победа Копенгагена - 2.55, ничья - 3.20, победа Динамо - 2.90

PariMatch : победа Копенгагена - 2.55, ничья - 3.20, победа Динамо - 3.00

Копенгаген - Динамо: состав

Алексей Михайличенко взял в Данию 21 футболиста. Из-за травм команде не помогут Денис Бойко, Никита Бурда, Миккел Дуэлунд и Тамаш Кадар.

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Напомним, сегодня, 6 ноября, донецкий Шахтер встретиться на выезде с Динамо Загреб в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.