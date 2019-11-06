Копенгаген - Динамо: анонс матча Лиги Европы

В матче 4 тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграет на выезде против Копенгагена.
Матч 4 тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген - Динамо станет во многом решающим для подопечных Алексея Михайличенко. Поражение существенно ухудшит шансы киевлян на выход в плей-офф.
После трех туров "бело-синие" набрали 5 очков, столько же у датчан. В предыдущем матче на НСК Олимпийском команды сыграли вничью. В спину командам дышит Мальме, у которого на балл меньше. Поединок на стадионе Паркен может как сделать киевлян главным фаворитом группы, так и существенно уменьшить шансы на выход в ⅛ финала турнира.
Последняя неделя оказалась очень удачной для "бело-синих". Киевляне обыграли донецкий Шахтер в матче ⅛ финала Кубка Украины, а в минувшие выходные разгромили Львов. К матчу в Дании команда подходит в приподнятом настроении.
Копенгаген - Динамо: трансляция
Поединок 4 тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген - Динамо состоится 7 ноября в 19:55 по киевскому времени.
Противостояние будет транслировать канал Футбол 1. В 19:00 будет программа "Путь в Гданьск", где эксперты поделятся ожиданиями от поединка. Разбор полетов после матчей Динамо и Александрии будет в 23:55.
Также будет транслировать российский телеканал Матч Футбол 1.
В записи матч можно будет посмотреть 8 ноября на канале Футбол 2 в 08:35, а также на Матч Футбол 2 в 12:55 по киевскому времени.
Копенгаген - Динамо: прогнозы
В матче Копенгаген - Динамо букмекеры не верят в успех киевской команды. На победу "бело-синих" стоят коэффициенты 2.90-3.02, на датчан - 2.50-2.60
1xbet: победа Копенгагена - 2.58, ничья - 3.28, победа Динамо - 3.02
bet365: победа Копенгагена - 2.60, ничья - 3.10, победа Динамо - 2.90
Winline: победа Копенгагена - 2.50, ничья - 3.13, победа Динамо - 2.98
Betfair: победа Копенгагена - 2.55, ничья - 3.20, победа Динамо - 2.90
PariMatch: победа Копенгагена - 2.55, ничья - 3.20, победа Динамо - 3.00
Копенгаген - Динамо: состав
Алексей Михайличенко взял в Данию 21 футболиста. Из-за травм команде не помогут Денис Бойко, Никита Бурда, Миккел Дуэлунд и Тамаш Кадар.
Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
Напомним, сегодня, 6 ноября, донецкий Шахтер встретиться на выезде с Динамо Загреб в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.