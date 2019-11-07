"Иди на х*й, быдло сепарское": в Сети загнобили хлопнувшего дверью Ракицкого

Ярослав Ракицкий попрощался со сборной Украины / football.ua

В Сети бурно отреагировали на сообщение защитника питерского Зенита Ярослава Ракицкого, объявившего о завершении карьеры в сборной Украины.

Отметим, что накануне футболист написал на своей странице в Instagram: "Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная. 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?".

Наиболее радикальными оказались представители ультрас донецкого Шахтера, за который долгое время выступал Ракицкий.

"Ракитский - иди нах%й!", - сказано в сообщении в Twitter фанатов Шахтера.

Кроме того, пользователи в сети написали, что сборная Украины и без помощи Ракицкого уверенно обеспечила себе место на Евро-2020, а также не выразили сожаления из-за его решения:

"Ну теперь будешь за ДыНыРы сосать", "Та пес он без роду и племени, и родины нет у него больше. Люди, которые пишут футбол вне политики, как он может быть вне политики, когда российские войска убивают украинцев, а этот придурок радуеться голам за зенит", "Скатертью дорожка, малоросс", "Сепар, пшёл нах", "Страна в которой ты сейчас играешь убила 14 тыс. твоих братьев и сестер. Ты действительно не понимаешь почему тебя не вызывают в сборную? Ярослав, ты считаешь, что все нормально,? Что не нашлось на карте Европы ни одной страны и команды куда ты мог перейти?", - пишут в комментариях в Instagram Ракицкого.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ракицкий считает Украину и Россию братьями.