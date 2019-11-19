Битва не на жизнь, а на смерть: где смотреть и прогнозы матча дня отбора Евро-2020

Уэльс - Венгрия: где смотреть и прогнозы на матч отбора Евро-2020 / Radio Times

Матч Уэльс - Венгрия станет решающим для обеих в отборочном цикле Евро-2020. Сборные расположились по соседству в турнирной таблице квалификационной группы, а разрыв между ними составляет одно очко. Сразу за ними расположилась Словакия, которая может обогнать оппонентов в случае их ничьей и своей победы над Азербайджаном, так как подопечные Павела Гапала смогли дважды обыграть венгров.

Уэльс - Венгрия: где смотреть

Матч состоится сегодня, 19 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На поединок Уэльс - Венгрия будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Игру можно посмотреть по дневной подписке.

Также матч Уэльс - Венгрия можно посмотреть в прямой трансляции на российском канале Матч Футбол 1.

В записи противостояние будет доступно 20 ноября в 20:20 на канале Футбол 2 и в 07:00 по киевскому времени на канале Матч Футбол 2.

Уэльс - Венгрия: прогнозы букмекеров

В матче Уэльс - Венгрия букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Коэффициенты на победу валлийцев колебаются от 1.57 до 1.62, на победу словаков - от 5.50 до 6.50.

1xbet: победа Уэльса - 1.62, ничья - 4.10, победа Венгрии - 6.15

bet365: победа Уэльса - 1.61, ничья - 4.10, победа Венгрии - 6.00

bwin: победа Уэльса - 1.62, ничья - 4.00, победа Венгрии - 5.50

PariMatch: победа Уэльса - 1.60, ничья - 3.85, победа Венгрии - 6.50

WilliamHill: победа Уэльса - 1.57, ничья - 3.90, победа Венгрии - 6.00