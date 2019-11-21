Яндекс планирует транслировать матчи еврокубков в Украине / Яндекс. Украина

Интернет-компания Яндекс в случае приобретения прав на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы хочет транслировать их в Украине.

Сейчас ресурс ведет борьбу за права на еврокубки и планирует вещание не только на территории России. Но стоит отметить, что с весны 2017 года Яндекс официально заблокирован в Украине, а срок запрета действует до 2022 года.

В Украине уже осведомлены о намерениях интернет-компании и не рады им, передает РБК.

Напомним, Андрей Лунин не попал в тройку номинантов на награду Golden Boy-2019.