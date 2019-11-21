Звезда сборной Украины попал в символическую сборную отбора Евро-2020 по версии Transfermarkt

Виталий Миколенко попал в символическую сборную по версии Transfermarkt / Инстаграм НСК Олимпийский

Немецкий портал Transfermarkt включил защитника сборной Украины Виталия Миколенко в символическую сборную отборочного цикла Евро-2020. Футболист провел 7 матчей без замен из 8. Не участвовал лишь в домашней игре против Литвы.

Символическая сборная квалификации чемпионата Европы:

Вратарь: Мерт Гюнок (Турция)

Защитники: Виталий Миколенко (Украина), Чалгар Суюнджу (Турция), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Йозуа Киммих (Германия)

Полузащитники: Николо Барелла (Италия), Жоржиньо Вейналдум (Германия), Кристиан Эриксен (Дания).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Серж Гнабри (Германия), Харри Кэйн (Англия)\

Напомним, сборная Украины узнала название своей группы на Евро-2020, а также первого соперника.