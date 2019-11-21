"У нас конфликт с Россией": экс-игрок Динамо рассказал, как отказался играть в РФ

Евгений Селин рассказал, почему не поехал играть в Россию / ФК Динамо

Евгений Селин в 2016 году мог перейти в российские Крылья Советов, однако отказался из-за войны Украины и России.

"Это уже прошлое, не хочу его ворошить. Да, предложение такое действительно было. Почему я отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией - поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всем сказал руководителям самарского клуба, они вроде бы все поняли. У меня на данный момент такая позиция, и на это есть причины", - цитирует Селина Футбол 24.

Сейчас футболист выступает за кипрский Анортосис, в который перебрался летом этого года.

Напомним, киевское Динамо получило суровое наказание от УАФ за проявления расизма со стороны фанатов во время матча 14 тура УПЛ против Шахтера.