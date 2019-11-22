ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара

ПСЖ хочет удержать своего нападающего Килиана Мбаппе и готов на радикальные шаги.
Килиан Мбаппе может получить контракт на уровне Неймара, сообщает журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Шира.
Мама француза, которая параллельно является его агентом, заявила о желании сына выступать за мадридский Реал. Однако на ПСЖ намерен сохранить Мбаппе в своих рядах и хочет предложить ему зарплату в размере 30 млн евро в год.
Ранее Неймар отказался от продления контракта с парижским клубом, который действует до 2022 года. Бразилец мечтает вернуться в Барселону. О своем желании уйти из французского клуба футболист сообщал открыто.
Сейчас ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. В следующем туре подопечные Томаса Тухеля будут дома принимать Лилль. Матч состоится сегодня, 22 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, в Италии футболиста отстранили от тренировок из-за секса в туалете ночного клуба.